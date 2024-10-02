Тюменская область может стать участником новых программ развития корпорации ДОМ.РФ

Тюменская область рассматривает возможность участия в новых программах регионального развития корпорации ДОМ.РФ. Этот вопрос обсуждался на площадке Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге на рабочей встрече замгубернатора Тюменской области Сергея Шустова, и.о. начальника Главного управления строительства региона Валерия Киселева с руководителем направления по региональному развитию ДОМ.РФ Аллой Володиной.

В частности, речь шла о льготных программах лизинга коммунальной техники и пассажирского автотранспорта, вариантах льготного кредитования инвесторов, которые займутся реновацией объектов культурного наследия.

В информцентрп правительства нопомнили, что Тюменская область активно сотрудничает с корпорацией ДОМ.РФ над вовлечением в оборот федеральных земель и развитием жилищного строительства.