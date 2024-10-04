Тюменские бодибилдеры и гости региона посоревнуются за медали областного чемпионата

6 октября в поселке Московском пройдет чемпионат Тюменской области по бодибилдингу. Событие примет Центр культуры и досуга "Родник" по адресу: ул. Бурлаки 2б. Начало в 13:30.

Помимо местных спортсменов, себя покажут гости из Курганской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, Пермского края, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В числе участников выступят чемпионы всероссийских и международных турниров.

Победителей и призеров определят в номинациях "Бодибилдинг", "Фитнес", "Бодифитнес", "Атлетик", "Веллнесс-фистнес", "Маскулар", "Фит-модель", "Фитнес-пары" и других. Всего предусмотрено 29 категории, 5 из которых - абсолютные.

Зрителей ожидает не только шоу красоты, но и мастер-классы и автограф-сессии звезд российского бодибилдинга.