Тюменская область снова на 4 месте в России по качеству городской среды

Минстрой России опубликовал рейтинг индекса качества городской среды за 2024 год. По совокупности набранных баллов Тюменская область заняла четвертое место, как и в предыдущий год.

Рейтинг рассчитывается по 36 параметрам. Учитываются самые разные показатели: от озеленения до дорожной безопасности. по словам главы Тюменской области Александра Моора, все без исключения города региона смогли значительно улучшить результаты. Тюмень в своей категории заняла второе место, Тобольск – четвертое, Ишим – шестое.

"Индекс качества городской среды в Тюменской области растёт опережающими темпами, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Только за последние пять лет по этой программе выполнен большой объём работ: преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. В 2025 году в регионе будут реализованы ещё семь проектов благоустройства", - отметил Моор.