Детей мигрантов в школы будут принимать после теста по русскому языку

С 1 апреля детей мигрантов в российских школах будут принимать только после успешной сдачи теста на знание русского языка, в школах Тюменской области для этого создано 39 пунктов проведения тестирования, из них 11 - в Тюмени.

Тест нужно сдать хотя бы на "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти дополнительное обучение русскому языку.

"Знаний языка ребенку должно быть достаточно, чтобы в школе он не испытывал стресс и социальный дискомфорт. Это решение поможет обеспечить более эффективную интеграцию детей мигрантов в российское общество", - отмечает директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России.