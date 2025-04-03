Детей мигрантов в школы будут принимать после теста по русскому языку

С 1 апреля детей мигрантов в российских школах будут принимать только после успешной сдачи теста на знание русского языка, в школах Тюменской области для этого создано 39 пунктов проведения тестирования, из них 11 - в Тюмени.
Тест нужно сдать хотя бы на "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти дополнительное обучение русскому языку.
"Знаний языка ребенку должно быть достаточно, чтобы в школе он не испытывал стресс и социальный дискомфорт. Это решение поможет обеспечить более эффективную интеграцию детей мигрантов в российское общество", - отмечает директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.
Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru