Школьники Тюмени впервые соревновались в лыжных гонках на Кубок главы города

В Тюмени впервые провели соревнования по лыжным гонкам среди школьников на Кубок главы города, победители поедут в Брест, призеры - в Тобольск и Ишим.

Результаты соревнований в общекомандном зачете сообщил глава города Максим Афанасьев.

Победитель кубка — школа №22. Ребята активно участвуют в соревнованиях города и области: на приз газеты "Пионерская правда", в спартакиаде учащихся. Второе место — команда школы № 72. Это самый массовый участник кубка. После первого этапа школа занимала лидирующую позицию. Третье место — команда школы № 65. Команда — неоднократный победитель президентских соревнований, призёр и победитель спартакиады учащихся.

Чествование лучших лыжников прошло в администрации города.

"Команде-победительнице я вручил главный приз — Кубок и сертификат на поездку в Город-герой Брест для всей команды. Прекрасно понимаю, борьба была напряженной, и, чтобы не было обидно, предложил в год юбилея прозаика, драматурга, педагога Петра Павловича Ершова командам, занявшим 2-е и 3-е места, посетить Тобольск и Ишим. Это будет интересно!" - отметил Афанасьев.