В "Суворовском натиске" лучшие результаты показали ялуторовские команды

В Ялуторовске состоялись комплексные соревнования среди военно-патриотических объединений Тюменской области "Суворовский натиск".

Участие в турнире приняли 33 команды из 13 муниципалитетов региона - это юнармейцы от 11 до 13 лет, курсанты от 14 до 17 лет и инструкторы от 18 лет.

Ребятам прошли несколько испытаний: тестирование, марш-бросок с выполнением заданий по топографии, расшифровке, уничтожению опорного пункта противника, огневой рубеж, минное поле, оказание первой помощи, уничтожение цели на воде, военизированную эстафету, сражение в турнире по лазертагу и пейнтболу, полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки после выполнения комплекса функционального многоборья, метание гранаты на точность и на дальность.

Среди курсантов места распределились следующим образом: 1 место - команда Ялуторовска, 2 место - "Монолит" (Тюмень, детский морской центр "Алый парус"), 3 место - "Аванпост" (Тюмень, региональный центр "Аванпост").

Среди юнармейцев: 1 место - команда Ялуторовска, 2 место - команда "Аванпост" Тюмени, 3 место - команда Ялуторовского района.

Среди инструкторов: 1 место - Александр Чухачев из Аромашевского района, 2 место - Владимир Федоров из Вагайского района, 3 место - Виктор Аникеев из Сладковского района.