Тюменцы увидят подарок от Кухарука на юбилей Тюменской области

Бесплатный спектакль Нижневартовского театра юного зрителя 21 октября покажут в Тюмени, это подарок от губернатора Югры Руслана Кухарука жителям Тюменской области на 80-летие региона.

Пьесу “Нижневартовск. Нефтяное сердце” поставил известный российский режиссер Иван Пачин. Премьера состоялась летом. Постановка собрала массу положительных откликов. Вход на спектакль по пригласительным, которые можно получить в кассах Тюменского драматического театра с 8 октября.

"Спектакль соткан из реальных историй людей, которые создавали Нижневартовск. Собирая материал для пьесы, режиссер-постановщик Иван Пачин общался с ветеранами-первопроходцами. С помощью театральных приемов, музыки, стилизованных костюмов, актерской игры оживёт прошлое Нижневартовска. Зрители узнают тайны нефти, погрузятся в мир удивительных событий и встретятся с героями, чьи поступки оставили свой след в становлении и развитии Самотлора", - сообщает информцентр правительства области.