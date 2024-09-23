Около 200 человек получили награды и подарки за организацию работы инфоцентра

В инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" в понедельник чествовали тех, кто организовал работу уникального интерактивного пространства. Награды из рук директора департамента общественных связей ТО Ирины Широковой и руководителя АНО "Центр информационных проектов" Артема Газизова получили 198 человек - представители СМИ, экскурсоводы, промоутеры, координаторы медиапроцессов, волонтёры и многие другие.

"Отдельные слова благодарности всем, кто отработал два проекта, потому что инфопарк — это продолжение истории, которая началась на ВДНХ, на международной выставке-форуме "Россия". Вы — настоящие герои, хранители истории, традиций, достижений Тюменской области", - поблагодарила собравшихся директор областного департамента общественных связей Ирина Широкова.

За 44 дня работы инфопарка, открытие которого приурочено к 80-летию Тюменской области, его посетили более 200 тысяч жителей и гостей города.

"Инфопарк — это живой и настоящий проект. Он развивается вместе с командой, людьми, которые над ним работали. Я неоднократно был здесь с семьёй и также как жители нашего города, гости региона получил огромное удовольствие! Вы вложили душу, сердце и знания в этот проект. Огромное спасибо всей команде, благодаря которой появилось такое удивительное пространство", - обратился к присутствующим руководитель проекта, директор "Центра информационных проектов" Артём Газизов.