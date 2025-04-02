Менделеевка готова помочь тюменцам в изготовлении портретов героев

Портреты с фотографий родственников-героев помогут изготовить жителям Тюмени в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

Акция "Год героев" в областной столице проходит с 1 апреля по 31 мая. Помимо фотографий участников Великой Отечественной войны, для портретов можно принести фото тружеников тыла, детей военного времени, участников боевых действий и локальных конфликтов.

Чтобы напечатать портрет, нужно обратиться в библиотеку в часы работы, заполнить заявление, приложить исходные документы (портрет, фотографию и т. д.), указать фамилию, имя и отчество героя изображения. Специалисты изготовят портрет в срок от 2 до 7 рабочих дней.

⁣Акция проводится в 11 раз. Она призвана помочь жителям Тюмени и Тюменской области подготовиться к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В 2024 году в ТОНБ было изготовлено 273 портрета, сообщили в депкультуры ТО.

Напомним, в этом году в городе планируется провести шествие "Бессмертного полка", в предыдущие два года его проводили онлайн.