Моор: инфопарк стал настоящей точкой притяжения

Воскресенье, 22 сентября, стало финальным днем работы инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!", который открылся 9 августа.

"За 44 дня работы инфопарк принял более 200 тысяч посетителей. Это жители нашего региона, а также гости из разных уголков страны и других стран. Гиды провели более сотни экскурсий для школьников и студентов. Инфопарк стал– здесь постоянно кипела жизнь. Мы не только продлили работу стенда Тюменской области с выставки-форума "Россия", но и создали самостоятельный интересный проект о прошлом, настоящем и будущем. Спасибо всем организаторам и посетителям!" - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" был создан на основе стенда региона со всероссийской выставки форума "Россия", которая проходила на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года до 8 июля, в честь 80-летию со дня образования Тюменской области и работал в павильоне у Цветного бульвара. Благодаря интерактивным площадкам посетители могли узнать о важнейших этапах освоения Сибири, увидеть, как происходило становление и развитие региона, а также узнать о проектах будущего. Каждый день в парке проходили мастер-классы, лекции, концерты, викторина и розыгрыш подарков.

После закрытия инфопарка начнется работа над созданием национального центра выставки “Россия” в Тюмени", отметил на закрытии исполнительный директор проекта Павел Ханжин.