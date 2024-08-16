Валерия пригласила тюменцев на свой концерт в честь 80-летия Тюменской области

09:49 16 августа 2024
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Валерия приглашает тюменцев и гостей города на концерт с Тюменским филармоническим оркестром, он начнется 16 августа в 20:00 на площади 400-летия Тюмени.

Это будет яркая финальная точка в праздновании 80-летия Тюменской области. На концерте будут исполнены лучшие произведения из репертуара народной артистки России. На сцену с певицей выйдет Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Медяник.

Трансляция концерта состоится на телеканале "Тюменское время" и в группах телеканала VK и ОК 16 августа в 20:00.

Теги: концерты
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