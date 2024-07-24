Выставку детских рисунков, посвященных 80-летию Тюменской области, откроют в "Конторе пароходства"

Детская выставка "Смотри: о-о-область!" откроется 25 июля в мультицентре "Контора пароходства", экспозиция посвящена 80-летию Тюменской области, ее создала команда мультицентра "Контора пароходства" совместно со студией творчества для детей и взрослых "ок.кружок".

На выставке представлены работы 110 детей от 4 до 13 лет. Выставка будет работать бесплатно до 15 сентября.

Концепция построена вокруг фразы "познавая дом": юные художники через свои произведения передали, как они воспринимают родной регион. Их работы обращают внимание на отличительные особенности и исторические факты Тюменской области. Детская интерпретация знакомых элементов культуры позволяет по-новому посмотреть на свой дом, край и его природу.

Руководитель отдела выставочного пространства Софья Воробьева:

Нас вдохновляет милый и наивный детский взгляд на мир, мы захотели поделиться этим вдохновением. Во время подготовки к выставке мы изучали исторические справки и научные статьи, консультировались с геологами и ремесленниками, посещали тюменские краеведческие музеи и рассказывали необычные факты детям, предлагая им поразмышлять об услышанном или увиденном. Дети — наше будущее, важно прислушиваться к их мнению, наблюдать, как они видят, чувствуют и осмысляют окружающее. Мы надеемся, что посетители проникнутся красотой региона вместе с ними.

Экспозиция состоит из интерактивных инсталляций, пленэрных рисунков города, коллажей, арт-объектов, выполненных в техниках тиснения на фольге и ручного плетения. Во работы выставки будут проходить арт-медиации, лекции и мастер-классы. Расписание встреч появится в группе мультицентра "ВКонтакте" или на сайте конторапароходства.рф. Посетить экспозицию можно в любой день до 15 сентября с 11:00 до 21:00, вход бесплатный.