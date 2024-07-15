Ровесники Тюменской области: Григорий Сергеевич Суворов

До 80-летнего юбилея Тюменской области осталось чуть меньше месяца. В преддверии праздничной даты в Telegram-канале губернатора Александра Моора запущен цикл рассказов о жителях региона - ровесниках области.

Один из таких ровесников – Григорий Сергеевич Суворов. Родился и вырос в Викуловском районе. Работал учителем. Три года отслужил в рядах Вооруженных сил. Вернулся домой и продолжил трудиться в сфере образования. На протяжении десяти лет был депутатом районной думы, затем её председателем. Жители обращались к народным избранникам с разными проблемами. Однажды, например, Григорий Сергеевич с коллегами помогли селу Чебаклей, откуда было тяжело добираться до районного центра. Вместе с транспортниками тогда запустили рейсовый автобус по маршруту "Викулово – Чебаклей", который курсирует и сегодня.

На заслуженный отдых Григорий Сергеевич ушёл, проработав 54 года. Главной ценностью в жизни называет семью. С супругой Ниной Анатольевной воспитали сына и дочь. Григорий Сергеевич любит работать на приусадебном участке и с удовольствием читает детективы.