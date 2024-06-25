К 80-летию Тюменской области приурочили викторину, за правильные ответы - путешествие

В Тюмени стартовала викторина к 80-летию региона. Главный приз — путешествие. Акция проходит в преддверии Дня молодежи с 24 по 29 июня. Принять участие могут жители Тюменской области от 14 до 35 лет.

Шесть точек будут работать на улицах города и в торговых центрах с 16:00 до 20:00:

24 и 25 июня — ТРЦ "Кристалл" и Цветной бульвар (возле фонтана);

26 и 27 июня — ТРЦ "Гудвин" и пешеходная улица Дзержинского;

28 июня — ТЦ "Галерея Вояж" и уличная площадка у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1).

29 июня, в День молодежи, промоточки в ТЦ "Галерея Вояж" и у "Конторы пароходства" будут открыты с 16:00 до 18:00.

Промоутеры предложат ответить на 8 вопросов о регионе и молодежной политике. Среди подарков — сертификаты в кофейни, наушники, повербанк, колонка, сертификаты на катание на сапбордах. Главный приз — тур в Санкт-Петербург на двоих.

Первые 200 участников получат браслет, который дает право на посещение фан-зоны на концерте хедлайнера 29 июня. Там же в 19:30 пройдет розыгрыш, где случайным образом определят победителей викторины.

Принять участие викторине можно и онлайн.