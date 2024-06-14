В Тюменской области ИТ-неделю посвятили юбилею региона

С 1 по 10 июня в регионе прошла неделя цифровых достижений, посвященная 80-летию Тюменской области. На мероприятиях были представлены передовые ИТ-технологии, сервисы, возможности ИТ-образования, которые доступны жителям региона. Более 200 человек посетили очные мероприятия, еще около 100 присоединились к мероприятиям в онлайн-формате.

Экскурсии в Центр обработки данных Центра информационных технологий Тюменской области были особенно популярны у школьников младших и средних классов. Более 40 человек побывали внутри ЦОДа, увидели, где хранятся данные тех или иных систем, узнали, почему в помещении с серверами всегда холодно. Не менее интересно прошла экскурсия в Центр телефонного обслуживания Тюменской области: 40 учеников центра "Дельфа" узнали все о том, как операторы работают вместе с нейросетями, получили много полезной информации о технологиях, о принципах работы колл-центра.

Также искусственному интеллекту был посвящен отдельный демо-день, на котором специалисты департамента информатизации рассказали о достижениях Тюменской области в применении технологий ИИ в здравоохранении, видеоаналитике, транспортной среде, образовании.

Еще больше информации о доступных сервисах, актуальных обновлениях и возможностях региональных мобильных приложений и систем получили жители на Едином дне консультаций. Речь шла об онлайн-записи на прием к врачу, в том числе через "Телемед 72", о личном кабинете охотника, о мобильных приложениях для удобства поездок "Транспорт 72". Спикеры не просто рассказали об онлайн-сервисах, но и ответили на самые популярные и актуальные вопросы пользователей по функционалу систем.

Для юных ИТ-пользователей и будущих инженеров и программистов прошло сразу несколько мероприятий. Так, 4 июня на открытой встрече "АйТи поколений" опытом с детьми поделились ИТ-специалисты серебряного возраста, которые стояли у истоков процессов автоматизации, программирования и массового применения компьютеров в регионе. Также в лагере "Ребячья республика" прошел "Цифровой ликбез" совместно со спикером компании "Авито", который рассказал ребятам о безопасных онлайн-покупках.

Еще одно мероприятие провели совместно с фиджитал-центром, которое было посвящено устройству компьютера. Так, инженеры ЦРиАСУ провели для ребят познавательную ИТ-викторину, а специалисты компании "Арсенал +" провели для детей мастер-класс по сборке ПК.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: