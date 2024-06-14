Сбор макулатуры провели в Тюменской области в честь юбилея региона

Более 10 тонн макулатуры собрали жители Тюменской области в рамках недели "Экология", посвященной 80-летию региона, сообщает информцентр правительства.

Школьники, студенты вузов и техникумов, а также представители органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций внесли вклад в защиту окружающей среды. День сбора макулатуры состоялся во всех муниципалитетах Тюменской области.