Сбор макулатуры провели в Тюменской области в честь юбилея региона

11:58 14 июня 2024
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Более 10 тонн макулатуры собрали жители Тюменской области в рамках недели "Экология", посвященной 80-летию региона, сообщает информцентр правительства.

Школьники, студенты вузов и техникумов, а также представители органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций внесли вклад в защиту окружающей среды. День сбора макулатуры состоялся во всех муниципалитетах Тюменской области.

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