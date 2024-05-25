В Тюменской области запустили сайт о праздновании 80-летия региона

Юбилей Тюменской области — праздник, соединяющий прошлое и будущее. Торжественные события пройдут с 26 мая по 16 августа во всех районах и городах, сказал губернатор Александр Моор в Тобольске, объявив о старте празднования юбилея региона.

В рамках празднования планируется провести 72 мероприятия за 80 дней до юбилея. Всего ожидается около 200 онлайн- и офлайн-событий по всему региону. Информацию о всех достижениях Тюменской области, выдающихся земляках и знаковых событиях можно найти на специальной вкладке платформы тюменскаяобласть.рф.