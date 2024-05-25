Моор дал официальный старт празднованию 80-летия Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Тобольске объявил об официальном старте празднования 80-летия со дня образования региона.

"Тобольск - это духовная столица Сибири, Тобольск - это место силы. И поэтому здесь, в Тобольске, в день празднования 50-летия тобольской нефтехимии, за 80 дней до празднования 80-летия Тюменской области мы объявляем о старте череды праздничных мероприятий. И мне кажется, начать в Тобольске в День химика - это хорошая примета", - обратился к тоболякам Моор.