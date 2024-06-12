Тюменские журналисты, краеведы, ученые обсудили концепцию книги в честь 80-летия региона

В честь 80-летия региона выпустят книгу "80 поводов влюбиться в Тюменскую область", обсуждение концепции и содержания сборника прошло 11 июня в Конторе пароходства, участие в дискуссии приняли журналисты, краеведы и ученые Тюменской области.

Встреча прошла в формате мозгового штурма, участники высказали идеи: какие события, по их мнению, могут найти отражение в юбилейном издании.

Книга объединит 80 фактов о регионе. Среди предложений — рассказать о почетных гражданах Тюменской области, включить в издание неизвестные имена и истории, а также сделать его интерактивным, добавив QR-коды. В издании расскажут о муниципальных образованиях области, предприятиях, которые выросли до федерального уровня, крупных компаниях и ключевых инфраструктурных объектах нашего региона.

Инициатором встречи выступил региональный Союз журналистов.