В Ялуторовске откроют книжный клуб "По страницам вокруг света"

С середины августа в Ялуторовске начнут проводить встречи книжного клуба "По страницам вокруг света". По итогам конкурса молодежных инициатив "Моя идея" на реализацию проекта выделили 52 тыс. рублей.

Автором идеи стала группа одноклассников из школы № 1 Ялуторовска, которые любят читать и обсуждать книги. Они выяснили, что среди знакомых в возрасте 18 - 35 лет многие также заинтерсованы в появлении такой досуговой площадки.

Как рассказала наставник проекта, руководитель проектной лаборатории при МАУ "Молодежный социально-деловой центр" и директор АНО "Центр поддержки и развития инициатив детей и молодежи "Мастера изменений" Анна Маликова, всего проведут пять образовательных встреч по тематике разных стран. Участники будут глубже изучать литературу и культуру России, Англии, Франции, Кореи и Японии, - сообщает Тюменская линия.

"После первой половины встречи будет кофе-брейк. Это нужно для того, чтобы придать определенную атмосферу событию. Например, после собрания по теме французской литературы будут кофе и круассаны, азиатских стран — онигири и корейская выпечка. Каждый раз это будет интересный, новый формат", — поделилась Анна Маликова.

По ее словам, проект реализуют на разных локациях: в центральной библиотеке, Ялуторовском остроге, Молодежном центре, городском саду.