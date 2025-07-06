Сериал о детско-родительских отношениях появился в сети

Новый медиапроект "В контакте" — сериал о взаимоотношениях подростков и их родителей появился в интернете. Его первая серия "Дебют" доступна для просмотра. Найти ее можно в сообществе "Своим примером | онлайн-проект для родителей" во ВКонтакте.

Главные герои — два мальчика, чьи судьбы развиваются по-разному. Один — спортсмен, целеустремленный и амбициозный, другой — неуверенный, не знающий, чего он хочет. Они растут в семьях с противоположными подходами к воспитанию. Родители спортсмена — строгие и требовательные, всегда стремящиеся к успеху. Родители второго подростка, наоборот, не придают большого значения развитию и предпочитают подстраиваться под обстоятельства.

В первой серии "Дебют" зрители увидят, как мальчики ведут шахматную партию и узнают, почему они выбрали это увлечение. Большая роль отведена рассказчику в ролике. Закадровый голос повествует о героях, их жизни и отношениях с родителями. Через игру подростки знакомятся и начинают понимать друг друга.

— Сериал основан на реальных историях, доработанных совместно со специалистом по детско-родительским отношениям. Он помогает увидеть скрытые проблемы в семье, которые родители могут не замечать в повседневной жизни. Наша цель — мягко показать эти ситуации, чтобы родители и дети могли вовремя переосмыслить свои взаимоотношения, — рассказала руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

В июле выйдет еще три серии. После каждой будут публиковать экспертные видео, где психолог разберет вопросы, волнующие современных родителей, и предложит решения, - сообщает КП-Тюмень.