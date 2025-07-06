Тюменские врачи помогли ишимцу с циррозом печени

Сложную нестандартную трансплантацию печени провели в Областной клинической больнице №1 (г. Тюмень) ишимцу, 5 лет страдавшему от цирроза.

Пересадка органа оказалось сложной и нестандартной. После трансплантации печень должна была начать хорошо работать с первых минут. Однако возник критический момент. Врач — сердечно-сосудистый хирург Анастасия Хамитова объяснила, что при запуске органа возникли вопросы, связанные в венозным оттоком. "Печень кровью хорошо наполнялась, но появились признаки стеноза нижней полой вены. Обнаружили небольшой участок длиной 1-2 см, где затруднен отток крови. Это был критичный момент", - пояснила врач.

Подключилась бригада кардиохирургов, пациента ввели в медикаментозный сон на несколько дней. Решить проблему с проходимостью нижней полой вены взялись опытные врачи во главе с заведующим кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Лусине Арутюнян. "Эта операция потребовала мультидисциплинарного подхода с участием сердечно-сосудистых хирургов, трансплантологов, анестезиологов, реаниматологов". — подчеркнула завотделением. Кардиохирурги выполнили пластику нижней полой вены.

В первые часы после операции состояние пациента улучшилось. По словам руководителя центра трансплантации органов и тканей ОКБ № 1 Сергея Семченко операция была предельно редкой: "Сложный донор и реципиент. Пришлось применить аппарат искусственного кровообращения. Печень сложно запускалась, нарастала печеночная недостаточность. Работали сразу несколько бригад".

Сейчас мужчина восстанавливается и думает об отдыхе, который не мог себе позволить, - сообщила Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).