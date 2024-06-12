В Тюменской области завершается посадка 80 тысяч сосен в честь юбилея Тюменской области

09:45 12 июня 2024
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Фото - https://t.me/isetsk_tm72
Продолжение: Тюменские журналисты, краеведы, ученые обсудили концепцию книги в честь 80-летия региона

12 июня в Каменском лесничестве недалеко от деревни Речкина состоится центральное мероприятие в рамках акции по посадке 80 тысяч сосен. Оно завершит череду праздничных посадок, которые проходили с 25 мая в 8 лесничествах региона, сообщает деплеса ТО. 

Экологическая акция, приуроченная к 80-летнему юбилею Тюменской области, стартовала в конце мая, ее инициаторами стали работники лесного хозяйства региона.

Праздничные посадки уже прошли в Голышмановском, Абатском, Заводоуковском, Упоровском, Юргинском и Ялуторовском районах. Общими усилиями там высадили около 43,1 тысячи сеянцев на площади почти 14 га. Еще 6,2 тысячи сосенок на площади 2 га посадили лесоводы Исетского района.

Теги: акции , лес , юбилей
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