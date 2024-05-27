От истоков к будущему: в Тюменской области стартовало празднование 80-летия региона

В Тюменской области стартовало празднование 80-летия региона, ого главным слоган - "От истоков к будущему".

25 мая губернатор Тюменской области Александр Моор в Тобольске заявил об официальном старте череды мероприятий. В этот же день на платформе тюменскаяобласть.рф запущен информационный сайт с обращением губернатора, в котором он отмечает, что юбилей региона — наш общий праздник:

За минувшие восемь десятков лет область прошла колоссальный путь преобразований, вписала в летопись страны страницы ярких побед, удивительных открытий, масштабных проектов. Дорогие земляки! Для всех нас Тюменская область — родной дом, лучшее место на Земле.

На сайте есть новости и календарь мероприятий. 80 дней до 80-летия Тюменской области будут наполнены яркими событиями для жителей и гостей региона.

На сайте информационного агентства "Тюменская линия" запущен спецпроект "80 лет — 80 фактов о Тюменской области". На телеканале "Тюменское время" — праздничное оформление. В эфире телеканала 14 августа пройдет викторина "Я люблю тебя! Тюменская область" с подарками для победителей.