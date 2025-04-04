У трассы Тюмень-Омск в Абатском районе проложат 4,3 км защитной насыпи

Вдоль федеральной трассы Р-402 Тюмемь-Омск в Абатском районе с одной стороны возводят 4,3 километра насыпи высотой в 1 метр этого должно хватить, чтобы защитить дорогу от большой воды, сообщил губернатор Александр Моор.

"По плану завершить дорожники должны к 10 апреля, но, скорее всего, управятся быстрее. На объекте работает 50 единиц техники. Пробок на участке федеральной трассы не наблюдается. Вода в реке Ишим у села Абатского прибывает, за последние сутки – плюс 54 см. Но до отметки "опасное явление" еще приличный запас", - пояснил ситуацию на дороге Александр Моор.

По данным Тюменского ЦГМС на утро 4 апреля, на абатском гидропосту сегодня 500 см над нулем - за сутки вода прибавила на 54 см. Критическая отметка уровня опасного явления для данного участка реки - 960 см, в прошлом году на пике паводка, 3 мая, вода здесь поднялась до 1236 см.