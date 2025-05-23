Тобольская больница выплатит 1,5 млн рублей детям умершей пациентки

Областная больница № 3 г. Тобольска выплатит 1,5 млн рублей семье женщины, погибшей в результате оказания некачественной медицинской помощи, гражданское дело суд рассмотрел по иску матери 40-летней погибшей в ее интересах и в интересах двоих опекаемых детей, сообщили в облпрокуратуре.

Судом установлено, что в октябре - ноябре 2022 года дочь истицы, проживающая в Тобольске, неоднократно обращалась в местную больницу с сильными болями в животе и затем была прооперирована (удален желчный пузырь). За 20 дней после операции ее состояние ухудшилось, а обращения в больницу не улучшили ситуацию. В итоге в начале декабря 2022 года женщину доставили в Областную больницу № 1 города Тюмени, но спасти ее не удалось, через четыре дня она скончалась.

Проверка департамента здравоохранения Тюменской области в отношении в Областной больнице № 3 выяила нарушения при оказании женщине медицинской помощи.

В рассмотрении гражданского дела принял участие работник прокуратуры Центрального административного округа города Тюмени и дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска.

Суд взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу матери и двоих детей погибшей на общую сумму 1,5 млн рублей.