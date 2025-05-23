В Тюмени построят новый термальный комплекс

Термальный комплекс "Затюменский" планируют построить в Тюмени в 2027 году, инвестпроект сегодня рассмотрели на заседании экспертного совета Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

определён земельный участок для строительства, инвестор ведёт работу над изменениями в градостроительную документацию.

"Город Тюмень официально признан столицей термальных вод с 2020 года. Подобные проекты значительно расширяют спектр оздоровительно-курортных услуг для горожан и туристов", - напомнил глава города Максим Афанасьев.