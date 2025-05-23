В Тюмени построят новый термальный комплекс

17:07 23 мая 2025
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Термальный комплекс "Затюменский" планируют построить в Тюмени в 2027 году, инвестпроект сегодня рассмотрели на заседании экспертного совета Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

определён земельный участок для строительства, инвестор ведёт работу над изменениями в градостроительную документацию. 

"Город Тюмень официально признан столицей термальных вод с 2020 года. Подобные проекты значительно расширяют спектр оздоровительно-курортных услуг для горожан и туристов", - напомнил глава города Максим Афанасьев.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев , термальные источники
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