Опергруппа облглавка МЧС в Тюменской области оценила подготовку к паводку в Приишимье

13:20 04 апреля 2025
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Продолжение: У трассы Тюмень-Омск в Абатском районе проложат 4,3 км защитной насыпи

Оперативная группа областного главка МЧС России под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по антикризисному управлению Андрея Умарова провела проконтролировали ход работ по подготовке к паводковому сезоны в муниципальных образованиях, расположенных по руслу реки Ишим.

Сотрудники ведомства проконтролировали ход работ по организации защиты населенных пунктов, а также участка федеральной автодороги "Тюмень - Омск" от большой воды. Умаров провел рабочие встречи с первым заместителем главы Абатского района Алексеем Склюевым и первым заместителем главы Викуловского района Евгением Шороховым.

"Превентивная работа ведется во всех муниципальных районах, где мы побывали. Представители органов местного самоуправления уделяют должное внимание вопросам подготовки к возможному паводку", - подчеркнул Андрей Умаров.

Теги: МЧС , паводок
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