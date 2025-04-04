Опергруппа облглавка МЧС в Тюменской области оценила подготовку к паводку в Приишимье

Оперативная группа областного главка МЧС России под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по антикризисному управлению Андрея Умарова провела проконтролировали ход работ по подготовке к паводковому сезоны в муниципальных образованиях, расположенных по руслу реки Ишим.

Сотрудники ведомства проконтролировали ход работ по организации защиты населенных пунктов, а также участка федеральной автодороги "Тюмень - Омск" от большой воды. Умаров провел рабочие встречи с первым заместителем главы Абатского района Алексеем Склюевым и первым заместителем главы Викуловского района Евгением Шороховым.

"Превентивная работа ведется во всех муниципальных районах, где мы побывали. Представители органов местного самоуправления уделяют должное внимание вопросам подготовки к возможному паводку", - подчеркнул Андрей Умаров.