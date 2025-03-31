Росгидромет: у села Ильинка на реке Ишим превышена отметка выхода воды на пойму

У села Ильинка Казанского района Тюменской области в реке Ишим превышена отметка выхода воды на пойму. Об этом сообщается на сайте Росгидромета в сводке опасных и неблагоприятных явлений на реках, озерах и водохранилищах Российской Федерации по состоянию на 31 марта 2025 г.
Там же отмечается, что превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться.
В 2024 году сообщалось, что у села Ильинка отметка неблагоприятного явления на реке Ишим - 750 см и опасное явление "половодье" - 800 см. Информация о том, что река вышла на пойму в этом районе, была опубликована 15 апреля.
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