Команду операторов БПЛА готовят в Тюменской области для работы в паводок

Команда из 22 операторов БПЛА прошла первый уровень обучения для того, чтоы в период разлива реки Ишим мониторить ситуации на дамбах и в населенных пунктах, подпадающих под угрозу подтопления, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

В прошлом году региону с задачами по наблюдению и съемке с воздуха помогали справиться инструкторы филиала центра "Воин". Первый этап обучения новичков курировал лично руководитель направления БПЛА центра Денис Гордеев, предыдущий паводок он наблюдал от границы с Казахстаном до Тобольска.

"В прошлом году в режиме онлайн получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин". В этом году контроль должен быть еще более тщательным, поэтому поручил подготовить дополнительную команду операторов. Они смогут летать чаще и контролировать большую территорию", - прокомментировал решение Моор.

Второй этап обучения операторов, в числе которых казанцы, ишимцы и абатчане, начнется непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут уже в реальных условиях работать с местными операторами. Пожелал ребятам удачи.