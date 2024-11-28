Тюменская область потратит 1,5 млрд рублей на противопаводковые мероприятия

2024 год стал настоящим испытанием для Тюменской области в из-за масштабного паводка на основных реках региона, мероприятия, направленные на противодействие стихии, продолжаются, в 2025 году на эти цели будет направлено около 1,5 миллиарда рублей, заявил в послании к депутатам облдумы губернатор Александр Моор.

"Два с половиной месяца стихия держала регион в напряжении. Мы помогали и продолжаем помогать нашим землякам, чьё имущество пострадало от паводка. Никого не оставим в беде. Планомерно восстанавливаем транспортную инфраструктуру. На следующий год предусмотрено почти полтора миллиарда рублей на противопаводковые мероприятия. Мы готовы к любым сценариям", - подчеркнул Моор.

В выступлении он отметил, что, несмотря на возникшие с наводнением трудности, с гордостью вспоминает этот период из жизни региона, так как убедился в том, что в сложных ситуациях жители готовы сплотиться и не на словах, а на деле встать на защиту общего родного дома. "Мы выстояли. Решающими стали два фактора. Во-первых, подготовка. Семь лет мы возводили гидротехнические сооружения, рассчитывая их с запасом. В целом система выдержала. Во-вторых, и главное, – это люди. Ваш героический труд. Неутомимый, самоотверженный, добровольный. Ваша энергия и изобретательность. Я всегда был уверен, что это главные черты тюменского характера. Но одно дело знать, совсем другое – увидеть собственными глазами в действии", - отметил Моор.

Глава региона в очередной раз поблагодарил спасателей, сотрудников МЧС Тюменской области и других регионов, курсантов ТВВИКУ, дорожникам за помощь в борьбе с паводком, сотрудников полиции и Нацгвардии за обеспечение правопорядка и защиту имущества населения. Отметил слаженную работу властей на местах и медучреждений.