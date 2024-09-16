Моор проверил, как идет восстановление дамб и дорог в пострадавших от паводка районах

Глава региона Александр Моор побывал в Ишиме и населенных пунктах Ишимского и Викуловского районов, пострадавших от самого масштабного половодья в истории Тюменской области, чтобы лично проверить, как идут работы по ликвидации последствий паводка.

"В селе Викулово требуется ремонт дамбы. Большая вода сильно повредила берег. В ближайшее время приступим к реконструкции защитного сооружения", – отметил Александр Моор.

В Ишимском районе нагрузка на защитные сооружения была колоссальной, поэтому некоторые из них нуждаются в ремонте. В поселке Детский дом объем работ небольшой, а дамбу, которая защищает три дачных общества – "Надежда", "Смородинка" и "Приишимский", потребуется перестроить, поскольку река Ишим смыла здесь часть берега.

По словам губернатора, гидротехнические сооружения выполнили свою задачу на сто процентов, выдержав огромный и продолжительный паводок, однако при сходе воды и в результате обильных дождей в последние два месяца многие дамбы получили повреждения. Задача – до следующего половодья привести их в порядок, деньги на это уже выделены.

"Продолжается восстановление поврежденных в результате паводка дорог в Ишимском районе. Помимо участков областных магистралей, приведем в порядок участки улиц в четырех населенных пунктах. В Ишиме на средства, выделенные из областного бюджета, уже восстановлено почти 70 процентов дорог, подлежащих ремонту. Остальные работы будут завершены в ближайшее время", – рассказал губернатор.

В пострадавших от паводка муниципалитетах в первую очередь приводят в нормативное состояние дороги, которые являются единственными путями связи населенных пунктов с внешним миром. Предстоит очень большая работа, подчеркнул глава региона. Общий объем расходов на восстановление поврежденных паводком автотранспортных магистралей составит порядка 2,7 миллиарда рублей. Поэтому Тюменская область рассчитывает на финансовую поддержку федерального центра.