Более 430 жилых домов в Тюменской области все еще находятся в воде

В Тюменской области продолжается работа по защите населённых пунктов от паводка. Сотрудники МЧС России ежедневно контролируют ситуацию на реках Иртыш и Тобол. В муниципалитетах Тюменской области проводится круглосуточный мониторинг противовпаводковой обстановки. Продолжается окарауливание временных земляных насыпей и гидротехнчисеких сооружений.

По данным на вторник, в регионе остаются подтопленными 433 жилых и 69 дачных домов, 766 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 88 человек, в том числе 28 детей.

После ухода воды проводится обработка территорий. Всего продезинфицировано 423 жилых дома и 515 приусадебных участков, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.