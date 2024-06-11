Более 430 жилых домов в Тюменской области все еще находятся в воде

14:58 11 июня 2024
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В Тюменской области продолжается работа по защите населённых пунктов от паводка. Сотрудники МЧС России ежедневно контролируют ситуацию на реках Иртыш и Тобол. В муниципалитетах Тюменской области проводится круглосуточный мониторинг противовпаводковой обстановки. Продолжается окарауливание временных земляных насыпей и гидротехнчисеких сооружений. 

По данным на вторник, в регионе остаются подтопленными 433 жилых и 69 дачных домов, 766 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 88 человек, в том числе 28 детей.

После ухода воды проводится обработка территорий. Всего продезинфицировано 423 жилых дома и 515 приусадебных участков, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. 

 

 

 

 

Теги: дома , МЧС , паводок
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