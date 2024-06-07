Более 400 домов в Тюменской области обеззаразили после схода воды, еще 435 остаются затопленными

В Тюменской области продолжается работа по дезинфекции освободившихся от воды территорий. Всего продезинфицировано 410 жилых домов и 502 приусадебных участка. Остаются подтопленными 435 домов, 2438 приусадебных участков, 123 дачных дома. В пунктах временного размещения остаются 96 человек, в том числе 31 ребенок.
Для обработки территорий от паводка в муниципалитеты отправлено около трех тонн спецсредств. Они также будут использованы для дезинфекции подтопленных жилых домов, социальных учреждений, общественных и других территорий.
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