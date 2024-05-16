В Вагайском районе вода из Иртыша начала переливаться через защитные сооружения

Паводок в Тюменской области сместился в Вагайский район. Все внимание сейчас к селу Большой Карагай. Река Иртыш уже пятый день здесь прибавляет по 20 см. На сегодня уровень воды составляет 1253 см, сообщил губернатор Александр Моор.

"Обстановка на территории складывается напряженная. В Большом Карагае зафиксирован перелив через защитные сооружения. Детей, пожилых и маломобильных граждан из возможной зоны подтопления эвакуировали заранее. Домашние животные и скот перемещены в безопасное место. Усилена группировка сил и средств в населенном пункте", - прокомментировал ситуацию Моор.

Глава Вагайского района накануне сообщил, что паводок угрожает 15 населённым пунктам, сложная обстановка в селах Большой Карагай, Аксурка, деревнях Второсалинская, Ренчики, Супринская. Он призвал жителей покинуть опасные зоны.

Во вторник и среду в район прибыли 73 сотрудника МЧС, 34 из них работают на дамбах в Большом Карагае, 10 в Аксурке и еще 20 - во Второсалинской. Им в помощь из Вагая отправились 70 добровольцев, они будут работать Аксурке и Второсалинской.

В самом райцентре вода также прибывает, там на укреплении дамб работает ДРСУ-6.