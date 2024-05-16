В Тюменской области набирают добровольцев для работы в зоне паводка

Сводный добровольческий отряд из 50 человек, который первым отправился в Ишимский район, завершает работу, на следующей неделе их сменит другая бригада.

Новая отправка добровольцев состоится 19 мая в 10:00 от Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

"Принять участие в ликвидации последствий стихии может любой желающий. Особая надежда на учащихся вузов и колледжей, бойцов студенческих и волонтерских отрядов, сотрудников учреждений, спортсменов. В течение 5 дней им предстоит работа по расчистке территорий в местах подтопления, демонтажу защитных сооружений", - сообщает информцентр правительства региона.

Добровольцев разместят в общежитии Ишимского многопрофильного техникума и обеспечат одеждой, обувью, перчатками, горячим питанием.

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку на платформе ДОБРО.РФ по ссылке, позвонить по телефонам: 8 (3452) 29-03-01, 8-950-486-42-72 (Яна Юрьевна Рафальская) или обратиться в удобный для вас муниципальный добровольческий центр.