Потерявшегося в Уватском округе вахтовика нашли мертвым спустя неделю

12:01 07 июля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда областной службы спасения совместно с полицией Увата с 30 июня пытались в трудно проходимых лесах найти 40-летнего вахтовика, который ушел с месторождения в неизвестном направлении 28 июня. В итоге 6 июня после прочесывания километров тайги поисковая группа нашла его мертвым.  

Поисково-спасательные работы в Уватском районе завершены, произведена эвакуация тела мужчины к ближайшей буровой.Причины обстоятельств гибели мужчины выясняются, сообщили в ТОСЭР.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2025