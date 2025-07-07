Потерявшегося в Уватском округе вахтовика нашли мертвым спустя неделю

Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда областной службы спасения совместно с полицией Увата с 30 июня пытались в трудно проходимых лесах найти 40-летнего вахтовика, который ушел с месторождения в неизвестном направлении 28 июня. В итоге 6 июня после прочесывания километров тайги поисковая группа нашла его мертвым.

Поисково-спасательные работы в Уватском районе завершены, произведена эвакуация тела мужчины к ближайшей буровой.Причины обстоятельств гибели мужчины выясняются, сообщили в ТОСЭР.