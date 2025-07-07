Банки могут отказаться от офисов в перспективе 10 лет, считают россияне

Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет банковские сети сохранят привычный формат – останутся и отделения, и онлайн-приложения. Около 20% считают, что офисы закроют и останутся только онлайн-приложения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.

Более смелые предположения выдвинули жители Москвы, Московской области и Северного Кавказа – около 10% молодежи из этих регионов не исключают, что в ближайшее десятилетие появятся виртуальные 3D-филиалы банков в метавселенных.

Респонденты хотели бы обладать единой цифровой точкой входа во все банки со своими счетами: половина опрошенных положительно относятся к такой идее. Для молодого поколения – это около четверти всех опрошенных – пользоваться таким банковским супераппом было бы удобнее. А вот людям в возрасте от 55 до 65 лет пока трудно представить себе концепцию единого приложения для всех своих финансов.

ВТБ ранее протестировал технологию Open Banking, которая дает возможность клиентам – как физлицам, так и юрлицам – управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса. Благодаря использованию современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными открытый банкинг позволит обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между финансовыми организациями, финтех-сервисами и конечными пользователями.

В ходе исследования россияне обозначили и риски для банковской системы, связанные с цифровой средой, это:

∙ Кибератаки и финансовые преступления, так ответили 22% участников исследования;

∙ Резкие колебания курса рубля и ставок (24%).

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов:

Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы.

По словам Пьянова, конкуренция за розничного клиента может развернуться между "традиционными" банками и банками, которые создают маркетплейсы. Как показало исследование, россияне уверены, что такая конкуренция положение классических банков пока не подрывает. Кроме того, 45% считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес. А вот мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступили всего 9% участников исследования.