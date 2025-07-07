Ростелеком поможет тюменскому ТАЛКу в технологическом развитии

Компании "Ростелеком" и "ТАЛК лизинг" на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ подписали соглашения о технологическом партнерстве, в рамках которого стороны намерены совместно реализовывать проекты цифровой трансформации бизнеса, сообщили в пресс-службе тюменского филиала "Ростелекома".

Участниками подписания выступили генеральный директор компании "ТАЛК лизинг" Михаил Благовисный и вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами компании "Ростелеком" Иван Пичугин.

Сообщается, что партнеры сосредоточатся на работе в трех ключевых областях: продвижение цифровых решений для бизнеса через совместные инициативы; развитие ИТ-инфраструктуры и связи, включая модернизацию телефонии и интеграцию с CRM-системами с использованием речевой аналитики на основе искусственного интеллекта; обеспечение комплексной безопасности путем внедрения систем защиты информации, контроля доступа, видеонаблюдения с аналитикой и распознаванием лиц базе ИИ.

Михаил Благовисный:



Цифровую трансформацию компании, начатую в 2023 году, рассматриваем как одну из приоритетных задач, потому что только так мы сумеем глубоко преобразовать продукты и услуги, внешние и внутренние процессы, реализовать стратегию развития, развивать клиентские сервисы и корпоративную культуру. В нынешних условиях применение цифровых технологий является важнейшим элементом сохранения конкурентных преимуществ, потребители получают доступ к самым продвинутым сервисам, и, если мы не даем им такой возможности, проигрываем по всем статьям. Партнерство с "Ростелекомом" даст возможность не только оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру "ТАЛК лизинг", но и активно интегрировать передовые разработки в области высоких технологий. Также планируем сотрудничество в направлении импортозамещения сетевого, серверного оборудования и программного обеспечения.

Иван Пичугин: