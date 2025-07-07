Двух автоинспекторов осудили в Тобольске за получение взятки от водителя

Хотели получить вознаграждение от водителя за несоставлении протокола о нарушении правил дорожного движения, а в результате получили судимость и условные сроки лишения свободы с увольнением со службы - приговор двум бывшим сотрудникам полиции вынесли в Тобольском райсуде.

Суд установил, что 22 сентября 2024 года, мужчины патрулировали на 219 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск и остановили Киа Рио из-за запрещенного на данном участке выезда на полосу встречного движения, однако вместо составления протокола попросили у водителя 3 тысячи рублей. Деньги он отдал после того, снял наличные в мини-маркете, о преступлении в 112 заявила его супруга. Подсудимые в судебном заседании вину признали частично, пояснили, что хотели только получить вознаграждение за не составление протокола, сообщили в пресс-службе судов ТО.

По инкриминируемым статьям обвиняемых суд приговорил к 3 годам 7 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года.