Прокуратура помогла жительнице Тюмени вернуть деньги, которые она ошибочно перевела на чужой счет

12:42 07 июля 2025
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В ноябре 2024 года 69-летняя женщина переводила 20 тысяч рублей себе на счет, но ошиблась в номере телефона, и деньги ушли чужаку. После того, как он отказался с ними расстаться, пенсионерка пожаловалась в прокуратуру и выиграла дело.

Сначала прокуратура Ленинского административного округа провела по заявлению проверку, затем подала в суд иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в пользу пенсионерки и он  удовлетворил требования надзорного ведомства.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры округа.

Теги: пенсионеры , прокуратура , суд
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