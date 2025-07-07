Прокуратура помогла жительнице Тюмени вернуть деньги, которые она ошибочно перевела на чужой счет

В ноябре 2024 года 69-летняя женщина переводила 20 тысяч рублей себе на счет, но ошиблась в номере телефона, и деньги ушли чужаку. После того, как он отказался с ними расстаться, пенсионерка пожаловалась в прокуратуру и выиграла дело.
Сначала прокуратура Ленинского административного округа провела по заявлению проверку, затем подала в суд иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в пользу пенсионерки и он удовлетворил требования надзорного ведомства.
Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры округа.
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