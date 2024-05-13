В Тюменской области от воды освободился 51 жилой дом

В Ишимском и Казанском районах от воды освободился 51 жилой дом. В регионе остаются подтопленными 386 жилых домов, 347 дачных домов, 3 444 приусадебных участка, 36 участков автодорог, сообщает МЧС РФ.

Эвакуированы более 4 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 334 человека, в том числе 138 детей.

За сутки уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка снизился на 2 сантиметра и составляет 792 сантиметра; в городе Ишим уменьшился на 8 сантиметров и составляет 913 сантиметров; в районе села Абатское снизился на 12 сантиметров и составляет 1 143 сантиметра; в Викуловском районе снизился на 8 сантиметров и составляет 1 129 сантиметров (данные на 6.00 мск).