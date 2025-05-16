Сибур готовится отпраздновать на Красной площади свое 30-летие и День химика

30-летний юбилей "Сибура" и профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности в Тобольске будут праздновать 24 мая, главными эпицентрами празднования станут Красная и Базарная площади, где для горожан и сотрудников компании приготовлена обширная развлекательная программа, выступления Пелагии, "Градусов" и салют, сообщили в пресс-службе компании.

Празднование начнется в полдень с городского фестиваля "Природа полимеров", который будет проходить на Красной площади. Участники мероприятия увидят, как полимеры становятся не только продуктом научных достижений, но и средством выражения связи человека с окружающим его миром. Эти материалы символизируют гармонию технологии и природы, воплощая представление компании о будущем, в котором прогресс идет рука об руку с заботой о планете.

Здесь будут организованы интерактивные зоны под концепцией "СИБУР БЛИ30К КАЖДОМУ", которая отражает близость компании к людям, науке, технологиям, творчеству и экологии.

Для интересующихся вопросами экологии проведут обучающие мастер-классы по созданию скрабов и ароматной соли для ванн, установят велошредер по переработке пластика. Творческие натуры смогут создать яркую фотозону в научно-химической стилистике – участники раскрасят большой баннер с тематическим рисунком, превратив его в арт-объект для фото, научатся создавать многослойные браслеты, расписывать воздушные шары, декорировать термостаканы. Для тех, кто больше близок к науке, приготовили химическое шоу и электрозадачи. А самые маленькие участники фестиваля с помощью аниматоров смогут нанести аквагрим и переводные тату, заплести косички, поиграть в конструктор "Завод Сибура", научатся создавать брошки из фетра и ободки из синельной проволоки. Кроме того, на Красной площади установят необычные арт-объекты, будет работать фудзона и ярмарка.

Параллельно на Базарной площади появится зона спортивных активностей, где можно поиграть в дворовые игры, панна футбол и футбол под столом, стритбол, баскетбол, позаниматься на скалодроме.

В 14:30 по улице Ремезова пройдет яркое праздничное шествие. В нем примут участие сотрудники и ветераны компаении, жители города, а также приглашенные гости. После этого на Красной площади состоятся церемония награждения сотрудников "ЗапСибНефтехима", интерактивы, которые проведут известный актер Александр Пташенчук и ведущий "Матч ТВ" Андрей Романов, и многочасовой концерт с хедлайнерами Пелагеей и группой "Градусы". Завершится День химика праздничным салютом.