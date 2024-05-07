В Тюменской области подтоплено 400 жилых домов

Спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия паводка в Тюменской области, где, по данным на 7 мая, подтоплено 400 жилых домов, 345 дачных домов, 3 200 приусадебных участков и 38 участков автодорог.

"В Абатском районе специалисты ежедневно укрепляют участок федеральной трассы "Тюмень-Омск". В Викуловском районе укрепляют защитные линии в местах возможных протечек. Сотрудники МЧС России оповещают жителей о необходимости эвакуации. В селах Заборка, Тюлешев Бор, Чебаклей, Долгушино, Усть-Барсук организованы лодочные переправы", - указано в сообщении МЧС РФ.

Что касается паводка на реке Тобол, сложная обстановка в Упоровском районе и Заводоуковском горокруге.

В Упоровском районе на утро вторника затоплены один двухквартирный жилой дом в деревне Черная, по адресу Речная 16А, подтоплено 132 приусадебных участка в селах Коркино, Буньково, Бызово, в деревнях Старая Шадрина, Осеева, Черная, Шашова, Поспелова, Московка, Кокуй и Чащина. Также затоплено 6,4 тысяч га пашни, отрезано водой - 507 га. Участок автомобильной дороги Суерка — Старая Шадрина остается затопленным. Проезд транспорта организован по лесной дороге.

В Зводоуковском городском округе на утро 6 мая подтопленных домов не было, вода зашла на 14 приусадебных участков. Отрезаны дороги до населенных пунктов Лыбаевской сельской администрации. Транспортная доступность обеспечивается спецтехникой. Укрепление насыпных валов продолжается в круглосуточном режиме. В деревне Пономарева вчера решили возмести новую насыпь - на метр выше прежней.