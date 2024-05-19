Тюменская молодежь может поехать на форум в Самаре

23 июля в Самарской области стартует Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга". Тюменцы поучаствуют в образовательных сессиях и грантовом конкурсе, разработают проекты и молодежные инициативы, встретятся с региональными и федеральными экспертами. Подать заявку можно до 28 мая на платформе ФГАИС "Молодежь России".

В этом году форум "iВолга" работает совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение Первых". На площадке события соберутся 2000 участников от 14 лет до 35 лет — они пройдут обучение по 11 сменам:

— "Поколение Первых" — для тех, кто хочет стать активным участником и соавтором "Движения Первых", а также членов "Советов Первых" федерального, регионального и муниципального уровней в возрасте от 14 до 23 лет.

— "Единство Смыслов" — объединит специалистов региональных и местных отделений "Движения Первых", сотрудников сферы образования и молодежной политики региональных органов власти и муниципальных образований;

— "Вожатые Первых" — смена для вожатых. Участники подробно узнают, как организовать работу, чтобы лагерная смена запомнилась детям;

— "Родные-Любимые" — для тех, кто ищет возможность стать ближе со своими детьми, разделить их интересы и быть с ними "на одной волне". Родители смогут поделиться опытом воспитания и профессиональными знаниями;

— "Мастера воспитания" — для советников директоров образовательных организаций по воспитанию и работе с общественными объединениями, а также кураторов первичных отделений "Движения Первых" на базе образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной политики и наставников проектов "Движения";

— "Первые. Медиа и дипломатия" — для участников от 16 до 23 лет, готовых развить в себе качества журналистов и коммуникаторов;

— "Первые. Наука и образование" — для молодых ученых в возрасте от 16 до 23 лет. Они проанализируют актуальные проблемы образования и поделятся опытом друг с другом, сообщает Мегатюмень.