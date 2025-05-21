В Тюмени 24 мая магазины не смогут торговать алкоголем

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в течение 24 мая будет действовать на территории Тюмени, так как в этот день в городе пройдет череда массовых мероприятий, посвященных празднованию последнего звонка.

"В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа", - напомнили в администрации города.

Запрет установлен согласно постановлению администрации города Тюмени от 14.04.2025 № 30-пк "Об установлении в 2025 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции". На заверения общепита его действие не распространяется.