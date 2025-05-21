Информацию о стрельбе в одной из школ Тюмени опровергли власти региона

Информация о стрельбе в школе на Московском тракте в Тюмени не соответствует действительности, это фейк, заявляет информационный центр правительства Тюменской области.
"В некоторых тюменских группах в соцсетях публикуется данные о том, что сегодня якобы в одной из школ Тюмени на ул. Московский тракт произошла стрельба, в результате был ранен ребенок. Это не соответствует действительности. Это фейк. В образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области данных инцидентов не зафиксировано", - сообщает информцентр со ссылкой на департамент образования Тюменской области.
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