Более 75% соискателей работы с ОВЗ трудоустроены в Тюменской области за год

Более 75% соискателей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся в службу занятости в 2024 году за помощью в трудоустройстве, получили работу. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Процент работающих инвалидов среди всех жителей региона трудоспособного возраста с ограниченными возможностями увеличился с 25,4% в 2023 году до 26,7% на март 2025 года. В числе лидеров по уровню занятости — Тюмень, где этот показатель достигает 32%, Уватский район — 30,4%, и Тобольский район — 27,3%.

Помощь в поиске работы является важной составляющей социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Это совместная задача власти и бизнеса. Особенно актуально это стало в условиях проведения специальной военной операции. Помочь тем, кто получил ранения на фронте и теперь ищет свое место в гражданской жизни — наш долг, подчеркнул глава региона.

Благодаря национальному проекту "Кадры" работодатели получают субсидии на создание рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, а также для ветеранов СВО, получивших инвалидность.

"Общаясь с нашими земляками с ограниченными возможностями здоровья, убеждаюсь – среди них очень много сильных духом людей с активной жизненной позицией. Инвалидность для них – не приговор. Они могут и, главное, хотят трудиться. Поэтому уверен, что в перспективе мы сможем помочь еще большему количеству людей с ограниченными возможностями здоровья найти дело по душе", — отметил Александр Моор.