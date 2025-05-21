Нож в сердце воткнул житель тюменского села своей жене за переписку с другими мужчинами

В селе Викулово по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью арестован ранее судимый мужчина 1994 года рождения, который из ревности ударил свою жену ножом в грудь, обнаружив в ее телефоне переписку с другими мужчинами.

Из содержания представленных в суд материалов следует, что 17 мая 2025 года мужчина с женой были в гостях у её отца и распивали спиртные напитки. В ходе застолья он обнаружил в телефоне супруги переписку с другими мужчинами и стал её об этом спрашивать - возник словесный скандал. Отец Надежды хотел их успокоить, но ссора разгоралась с большей силой, поэтому он стал выгонять зятя из дома, перед уходом тот вернулся в дом, чтобы умыться, взял лежащий у умывальника нож, зашел в комнату, где находилась жена и нанес ей один удар ножом в область груди, от которого она закричала. На крик в дом забежали родственники и, выбив нож, повалили нападавшего на пол, после чего вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Медики констатировали у женщины травму сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку, относящуюся к тяжким телесным повреждениям.

В судебном заседании обвиняемый причастность к совершению инкриминируемого преступления не отрицал, против ареста не возражал.