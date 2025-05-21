В Тюмени могут пересмотреть размер взноса на капремонт многоквартирников

09:15 21 мая 2025
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Размер взноса на капитальный ремонт может быть пересмотрен, этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы. 

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев объяснил, что размер взноса на капитальный ремонт — это экономический расчёт, в основе которого лежат стоимость материалов и заработная плата людей. Это два главных аспекта каждого договора подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

 "10 рублей с квадратного метра — самый низкий взнос в Уральском федеральном округе. Мы сейчас находимся в системе расчётов. И по мере появления информации о точных сроках и размере, будем сообщать общественности и депутатскому корпусу", - подчеркнул  Семён Тегенцев.

Теги: ЖКХ , капитальный ремонт , тарифы
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