В Тюмени могут пересмотреть размер взноса на капремонт многоквартирников

Размер взноса на капитальный ремонт может быть пересмотрен, этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев объяснил, что размер взноса на капитальный ремонт — это экономический расчёт, в основе которого лежат стоимость материалов и заработная плата людей. Это два главных аспекта каждого договора подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов.

"10 рублей с квадратного метра — самый низкий взнос в Уральском федеральном округе. Мы сейчас находимся в системе расчётов. И по мере появления информации о точных сроках и размере, будем сообщать общественности и депутатскому корпусу", - подчеркнул Семён Тегенцев.